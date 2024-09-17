حلمي طولان يهاجم إدارة الزمالك بسبب الصفقات

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شن حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على مسؤولي القلعة البيضاء لعدم التعاقد مع صفقات يحتاجها الفريق، خلال الفترة الحالية.

قال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»:" صفقات الزمالك في حاجة ماسة للتنظيم والتدقيق في الاختيار ومعرفة احتياجات الفريق".

أضاف طولان:" للأسف الاختيارات ليست مبنية على أساس، بيجيبوا المتاح واللي يقف قدامه، اللي بيلاقيه بيجيبه، لدينا مراكز كثيرة في نادي الزمالك تحتاج للتدعيم مثل ثنائي الدفاع".

أتم:" شيء غريب.. لا أعلم من يختار وعلى أي أساس يتم هذا الاختيار؟ ترك مراكز كثيرة خالية، الزمالك يحتاج لاختيارات أفضل من كدة على مستوى الجودة والاحتياجات، وضروري أعرف العجز عندي فين وأتعاقد معه".