رئيس غزل المحلة يكشف مصير أحمد عيد عبد الملك

كشف وليد خليل، رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عن استمرار أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق، الذي قاد الفريق للصعود مجددًا للدوري الممتاز، في الموسم المقبل.

قال وليد خليل في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أحمد عيد عبد الملك مستمر مع الفريق في الموسم المقبل في الجهاز الفني دون أي تغيير".

وحول الصفقات، التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، أوضح وليد خليل أن إبراهيم حسن، لاعب الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز السابق، وقع بشكل رسمي للانضمام إلى غزل المحلة.

وأكد وليد خليل أن بعض الصفقات كانت قريبة من الانضمام إلى غزل المحلة ولكن نشر التفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في عدم اكتمال الصفقة، مضيفًا أن فشل أكثر من صفقة أحدث نوعًا من الإحباط داخل مجلس إدارة النادي.

وعن خططه لمستقبل نادي غزل المحلة، قال وليد خليل:" نستهدف أن يصبح نادي غزل المحلة خلال موسمين أو ثلاثة مواسم مصنعًا للنجوم".