قال الإعلامي أحمد موسى، إن عام 2011 كان له تداعيات سلبية على البلاد حتى اليوم، مضيفا:" إحنا بلد معندناش دخل كل يوم مليار عندنا ستر ربنا، وربنا ساترها معاك، وكل ما نراه اليوم هو نتيجة تداعيات ما حدث قبل 13عامًا، في 2011 و2012 و2013".

وتساءل خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الإثنين، عما إذا كانت 2011 قد حسنت من أوضاع البلد، قائلا:" هل البلد تحسنت يعني للأفضل في 2011وبنيت ووفرت احتياجات الناس، شوف الدولار كان وقتها بكام والنهاردة بكام! المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية".

وشدد أن أعداء مصر في الخارج لن تتوقف عن التحريض ضد استقرار الدولة، مضيفا: "لازم المواطن ينتبه لأي محاولات لاستهداف البلد، كما حدث في بعض الدول 2011 التي لم تعود ولن تعود من يومها إلى الأن، مصر أمن وأمان واستقرار، ممكن نتكلم عن الأسعار وغيره صحيح لدينا مشكلة ارتفاع الأسعار، لا يمكن إنكار ذلك".

وتابع: "بناء الدول يحتاج إلى شغل، في ناس لا تنام، الدولة لا تنام ومؤسساتها لا تنام ورئيسها لا ينام.. كل إجراء اليوم يحتاج إلى مليارات لتوفيره، ومساعدة الناس التي كانت في وقت من الأوقات مش لاقية حاجة وتقف طوابير في كل شيء".

وأشار إلى أن الدولة استطاعت توفير كافة احتياجات وإنشاء وتشغيل المصانع، وتطوير البنية التحتية؛ لجذب الاستثمارات، مقارنة بعام 2011 حينما كان المستثمرون يغادرون مصر ويرفعون قضايا تحكيم دولي ضدها تكلفتها المليارات.