أنباء عن إصابة السفير الإيراني في بيروت جراء انفجار جهاز بيجر

أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بإصابة السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بانفجار جهاز بيجر.

هذا وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" للأنباء إن هناك أكثر من 1000 جريح في لبنان جراء تفجيرات "بيجر".

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق من اليوم، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت مصادر حكومية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي طلب من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة جلسة حكومية، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات بعد انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي حامليها من عناصر حزب الله.