أزمة رمضان صبحي والمنشطات تعود من جديد

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عادت أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، واتهامه بتناول المنشطات، مجددا بعدما أسدل الستار على القضية في وقت سابق، ليواجه النجم الشاب تهديدات حقيقية بالإيقاف.

استأنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) رسميا ضد قرار لجنة الاستماع التابعة للوكالة المصرية بإلغاء عقوبة إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز.

ووجهت اتهامات لـ رمضان صبحي بتعاطي مواد منشطة ومحظورة بجانب التلاعب في عينة تحليل المنشطات الخاصة به ما تسبب في إيقافه لحين نهاية جلسة الاستماع.

وقررت لجنة الاستماع إلغاء قرار إيقاف رمضان صبحي وأكدت براءته من الاتهامات الموجهة إليه في أزمة المنشطات.

واتخذت (وادا) خطوة جديدة في القضية بالتقدم باستئناف ضد قرار لجنة الاستماع المصرية وطالبت بإيقاف اللاعب 4 أعوام بسبب نفس الاتهامات.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي قد شارك مؤخرا في مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا.