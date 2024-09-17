محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي: يجب الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي وتجهيز المدارس وسد العجز في المدرسين

طالب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، واستمرار الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية والحفاظ على النظافة العامة؛ حرصا على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.

وكلف المحافظ، السكرتير العام المساعد، بضرورة مراجعة الإمكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة بالوحدات المحلية، وتحديد المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد، والدكتورإيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

ووجه المحافظ، بأهمية الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز وصيانة المدارس وسد العجز في المدرسين؛ لبدء عام دراسي ناجح.

وأشار إلى ضرورة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، بالتنسيق الكامل للإدارات التعليمية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وطالب المحافظ، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس؛ لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين؛ للمرور على المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع، والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الأسعار الاسترشادية للسلع على أرض الواقع، ووضع هامش ربح بسيط؛ حرصا على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.