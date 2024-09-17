منتخب الماسترز للخماسي الحديث يتوج بذهبية وفضيتان في بطولة العالم

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أحرز منتخبنا القومي للماسترز للخماسي الحديث ذهبية وفضيتان ببطولة العالم للماسترز والتي اقيمت بالمجر خلال الفترة من ١٤ حتي ١٦ سبتمبر الجاري.

حيث فاز بالميدالية الذهبية مصطفي ابو المجد فردي خماسي +30 ، وفاز بالميدالية الفضية ابو الحسن بسطاوي فردي خماسي +40 ، واحرز الفريق ( خالد الشبكشي - محمد عبدالله - ابو الحسن بسطاوي) الميداليه الفضية للفرق +30 رباعي.

شاركت مصر بسبعة لاعبين في البطولة

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رشا فاروق ، ومصطفي ابو المجد ، وابو الحسن بسطاوي، وخالد الشبكشي ، ومحمد عبدالله ، واسلام احمد ، وعلي حمدي بالإضافة إلى بكر الحسيني مدربًا للفروسية، وشريف صلاح رئيس لجنة الماسترز فيما يرأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.