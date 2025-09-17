 إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لإسرائيل وسط مزاعم بتعذيبه للاعتراف زورا - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لإسرائيل وسط مزاعم بتعذيبه للاعتراف زورا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 8:10 ص

أعلنت إيران اليوم الأربعاء أنها أعدمت رجلا اتهمته بالتجسس لصالح إسرائيل، وهو ما ينفيه ناشطون يقولون إنه تعرض للتعذيب لإجباره على الإدلاء باعتراف كاذب.

وحددت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الرجل الذي تم إعدامه باسم بابك شهبازي، وادعت أنه جمع وباع معلومات حساسة عن مراكز البيانات والمنشآت الأمنية الإيرانية إلى عملاء إسرائيليين.

إلا أن الناشطين قالوا إن شهبازي تم اعتقاله بسبب كتابته رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض فيها مساعدته. وتجدر الإشارة إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها موسكو في هجمات على أوكرانيا.


