الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لوقف عاجل لواردات الطاقة الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مبادرة لتحقيق وقف أسرع لجميع واردات النفط والغاز الأوروبية من روسيا بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "إن اقتصاد الحرب الروسي، المدعوم بعائدات الوقود الأحفوري، يمول إراقة الدماء في أوكرانيا".

وأضافت: "ولإنهائه، ستقترح المفوضية تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي".

وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية ستعرض قريبا حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتي ستستهدف مجالات العملات المشفرة والبنوك والطاقة.