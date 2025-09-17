استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم انتظارا لقرارات الفائدة

شهدت بورصة وول ستريت الأمريكية للأوراق المالية تعاملات هادئة للغاية في صباح اليوم الأربعاء، انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ظل توقعات بإعلان أول خفض لها منذ بداية العام الحالي.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا دون تغيير تقريبا ليظل بالقرب من أعلى مستوى له الذي سجله أمس. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 211 نقطة، أي بنسبة 5ر0%، بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0%.

وساهم سهم وورك داي للبرمجيات في قيادة السوق بارتفاع بنسبة 9ر6% بعد أن أعلنت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت استحواذها على حصة تزيد عن ملياري دولار في شركة البرمجيات.

وقد زادت الشركة، التي تساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية ومواردهم البشرية، مؤخرًا برنامجها لصرف عوائد للمستثمرين من خلال إعادة شراء أسهم بما يصل إلى 4 مليارات دولار.

وساعد هذا الارتفاع في تعويض انخفاض سهم شركة الأغذية جنرال ميلز بنسبة 9ر1%، بعد إعلانها تحقيق أرباح ربع سنوية أقل من توقعات المحللين.

وسجلت الأسهم أرقامًا قياسية، نتيجة توقع وول ستريت أن يحقق الاقتصاد توازنًا دقيقًا، يتمثل في تباطؤ سوق العمل بقدر كاف لإقناع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ودون أن يسبب ركودا للاقتصاد، مع بقاء التضخم تحت السيطرة.

وقد أرجأ مجلس تخفيضات أسعار الفائدة منذ بداية العام لأن التضخم ظل أعلى من هدفه البالغ 2%، وأن تخفيف أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زياد الضغوط التضخمية.