صندوق استثمار «دي وان كبيتال بارتنرز» الأمريكي يعتزم فتح مكتب في هونج كونج

قالت مصادر مطلعة إن صندوق التحوط الاستثماري "دي وان كابيتال بارتنرز" التابع لشركة "دان ساندهيم" الذي يبلغ رأسماله 8 مليارات دولار يعتزم فتح مكتب له في هونج كونج العام المقبل.

يذكر أن شركة "دان ساندهيم" الموجود مقرها في نيويورك واحدة من أكبر شركات صناديق التحوط الاستثماري، سجلت في 2018 شركة تابعة لها في هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، القول إنه من المتوقع أن يتحرك الصندوق ببطء في موضوع فتح مكتب هونج كونج في ظل الأوضاع الراهنة في المدينة التابعة سياسيا للصين. في الوقت نفسه فإن الكشف عن خطة فتح مكتب لصندوق الاستثمار الأمريكي في هونج كونج يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من خروج المستثمرين والشركات من المدينة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة الصينية في هونج كونج.

كان كيل باس مؤسس شركة "هايمان كبيتال مانجمنت" وأحد أقوى منتقدي حكومة الصين قد توقع في وقت سابق من الشهر الحالي تدهورا "حادا" في الأوضاع الاقتصادية بهونج كونج وخروج كبير لرؤوس الأموال منها.

يذكر أن "دان ساندهيم" كان مدير الاستثمار في شركة "فيكينج جلوبال إنفستورز" أحد أكبر صناديق الاستثمار وأفضلها أداء في السوق الأمريكية، قبل أن يتركها ويؤسس شركته الخاصة.

ويعمل صندوق "دي وان" بشكل أساسي في المضاربات طويلة وقصيرة المدى على أسهم الشركات، ويمكن استثمار حتى ثلث أصوله في الشركات الخاصة.