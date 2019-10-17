هنيدي: السعودية حققت إنجازا كبيرا في الترفيه والإبداع

الهواري: نشكر الجمهور السعودي على حسن الاستقبال للمرة الثانية

أكد نجم الكوميديا محمد هنيدي، أن ما حققته المملكة العربية السعودية في مجال الترفيه والإبداع يعد إنجازا حقيقيا، لافتا إلى أن كل ذلك تحقق في وقت قصير وبكفاءة عالية.

ووجه هنيدي الشكر لكافة القائمين على تنظيم موسم الرياض الترفيهي، وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالعاصمة السعودية لأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل، بحضور هنيدي ونجوم العمل، بجانب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للعرض.

وقال مجدي الهواري: "جيلنا كله من المخرجين والمنتجين والممثلين يدين بالفضل بعد المولى عز وجل إلى محمد هنيدي، بعد النجاح الساحق الذي حققه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي فتح المجال أمام ما عرف باسم سينما الشباب، وكان بمثابة رأس السهم التي انطلق بعدها جيل بأكمله في كافة مجالات الإبداع".

وتابع: "أتوجه بالشكر للجمهور السعودي على حسن الاستقبال للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي تحقق في موسم جدة الترفيهي، قائلا: بالنيابة عن كل زملائي أخص بالذكر المستشار تركي آل الشيخ علي دعمه المتواصل للفن المصري.

يذكر أنه عقب انتهاء المؤتمر توجهت أسرة المسرحية بالكامل إلى مقر المسرح لبدء البروفات النهائية استعدادا لانطلاق أول عروضها مساء اليوم، وشهدت بروفة الأمس زيارة من تركي أل الشيخ حرص خلالها على التفاعل مع كافة النجوم، والتأكيد على ثقته في نجاح عروض "3 أيام في الساحل" في موسم الرياض كما حققت النجاح بموسم جدة.