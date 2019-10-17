مسئول فلسطيني: الاحتلال يستغل موسم قطف الزيتون لتصعيد اعتداءاته على المزارعين

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل موسم قطف الزيتون للتصعيد من اعتداءاته على المزارعين وحقولهم، وهذه الممارسات لن تهز ثباتنا على أرضنا وسنبقى متمسكين بها.

وأضاف عساف- في تصريح خلال تنظيم يوم عمل تطوعي في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس- أن هذا اليوم يأتي ضمن برنامج الهيئة في دعم المزارع الفلسطيني، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، وتحديدا للأراضي المحاذية للجدار والمستوطنات وجدار الفصل العنصري.

من جهته، أكد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، أهمية التكافل والتعاون مع المزارعين لتمكينهم من جني محاصيلهم، خاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.

وقال "وجودنا اليوم هو أكبر حماية للأرض من التوغل الاستيطاني، الذي يتم بسياسة ممنهجة من الاحتلال، ونشد على أيدي المزارعين الثبات بأرضهم".