الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتجاوز 10 آلاف في التشيك

سجلت جمهورية التشيك، 11 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، وهو أعلى رقم من الإصابات منذ بدء الوباء والمرة الأولى التي تصل فيها الإصابات الجديدة اليومية إلى عدد مكون من خمسة أرقام، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة التشيكية نشرت اليوم السبت.

ويمثل عدد الإصابات أمس الجمعة، اليوم الثالث على التوالي الذي تصل فيه الإصابات إلى رقم قياسي.

وتأكدت أكثر من 9700 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس وأكثر من 9500 أول أمس الأربعاء.

وزادت اختبارات الفيروس في الأيام الأخيرة.

ومنذ بدء الوباء، سجلت جمهورية التشيك 160 ألفا و112 إصابة مؤكدة بالفيروس و1283 حالة وفاة.

ويبلغ عدد سكان التشيك وهي عضو بالاتحاد الأوروبي حوالي 10.7 مليون نسمة.

وكان رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس، قد صرح بأن البلاد بحاجة ماسة إلى البدء في إقامة منشآت رعاية صحية بديلة في أماكن مثل الملاعب والمنتجعات الصحية في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن المستشفيات التي تواجه تزايدا في إصابات كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستشتري أيضا 3 آلاف سرير لمرضى كورونا، و1000 سرير للعناية المركزة من منتج تشيكي.

وتجري الحكومة محادثات مع المنتجعات الصحية لتوفير منشآتها للمرضى، في إطار سعي البلاد لتعزيز قدراتها الاحتياطية للتعامل مع المرضى.