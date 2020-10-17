قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن المسرحية الأولى التي مثلتها على المسرح القومي كانت برفقة الفنان الراحل محمود ياسين، مشيرة إلى أن لغتها العربية لم تكن جيدة في ذلك الوقت.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «باب الخلق»، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن محمود ياسين كان يصحح لها الأخطاء بهمس، متابعة: «جعلني أتعلم اللغة العربية، وأسعى لتعلمها بشكل جيد لأكون على مستوى أدائه».

ولفتت إلى أنها تعاونت مع الراحل في تقديم برنامج بالإذاعة اسمه «أدب وأدباء»، قائلة إن البرنامج كان يعتمد على استضافة كتاب وصاحبه في كل حلقة، واستمر تقديمه لمدة عامين.

وأشارت عبدالعزيز، إلى أنهما نفذا أعمالًا مشتركة سويًا على مدار الأعوام السابقة، مضيفة: «عندما تعرض للمرض سألت عليه، الله يرحمه ألف رحمة، توجهت للعزاء كان فاخرًا ويليق بمحمود ياسين».