نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب.

وبدأت وزارة التربية والتعليم التوريد التجريبي لوجبات التغذية المدرسية لمحافظة المنوفية، ويستمر التوريد التجريبي لمدة أسبوعين ثم يتم التوريد لباقي المحافظات، مؤكدة أن توزيع الوجبة مجانية لجميع الطلاب.

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه سيتم التوريد لمحافظات (الفيوم - الإسكندرية - بني سويف - كفر الشيخ) من 1 نوفمبر، ويبدأ التوريد من 15 نوفمبر لمحافظات (البحيرة - القاهرة - الجيزة - أسيوط - الأقصر - قنا) ويبدأ التوريد من 15 ديسمبر لمحافظات (الدقهلية - الاسماعيلية - دمياط - شمال سيناء - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - القليوبية - أسوان -سوهاج).

وأوضحت الوزارة أن استلام وتوزيع الوجبات سيكون وفقا للعدد المقيد للتلاميذ بالمدرسة بحيث لا يتبق وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع ، ويتم توزيع الوجبات على المدارس المستفيدة على الحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية الغياب المعتمدة من شئون الطلبة بدون وجبات زائدة ولا يتم حرمان أي تلميذ نهائيا من الوجبة لأي سبب كان.