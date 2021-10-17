 السعودية تسمح بحضور الجماهير في الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها - بوابة الشروق
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السعودية تسمح بحضور الجماهير في الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 3:00 ص

 أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة السعودية السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الوزارة أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنَين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة.
وأكدت أن هذا القرار سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية وفقاً لما يردها من الجهات المختصة، وبناءً على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة كورونا.

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