بعد قصة حب استمرت لمدة 5 سنوات، انطلق حفل زفاف نايل نصار، البطل الرياضي المصري برياضة الفروسية، البالغ 30 عاما، على جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، البالغة 25 عاما، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، ووسط حضور الأهل والأصدقاء ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

أقيم حفل زفاف الفارس المصري وزوجته الأمريكية، الذي تكلف 2 مليون دولار، بحضور نحو 300 ضيف، بعد ظهر يوم السبت، في مزرعة خيول يمتلكها جيتس، مؤسس مايكروسوفت، وثالث أغنى رجل في العالم، وتقع في مدينة نيويورك على مساحة تتخطى 142 فدانا.

أقيمت مراسم حفل زفاف وريثة مؤسس شركة مايكروسوفت ونايل نصار، في منزلها الذي يقع بمزرعة الخيول، الذي أهداه لها والدها، فكانت جينيفر ترتدي فستان الزفاف الأبيض الطويل، وتمسك بباقة ورد بيضاء، وطرحتها منسدلة على وجهها، وسارت على الممر الشرفي رفقة والدها ووالدتها، حيث يتواجد المئات من الضيوف، حتى وصلت إلى زوجها نصار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ألبوم صور يغطي معظم اللحظات في حفل زفاف جينيفر ونصار، نعرضه لكم في التقرير المصور التالي: