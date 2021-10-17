إزالة 15 حالة تعد على أملاك الري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ١٨.



وأضاف الداودي أن الحملة نجحت في إزالة ١٥ حالة تعدٍ بالمباني على أملاك الري بإجمالي مساحة ١٠٠٥م، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.



وأكد التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأي حالات تعدٍ جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.