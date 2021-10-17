عمرو دياب يحيى حفلا في «إكسبو 2020 دبى»

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيًا بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.



ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ،أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".



وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".



ويذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.