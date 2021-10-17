منتخب السباحة أبطال إفريقيا في غانا بـ 87 ميدالية متنوعة

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توج منتخب مصر للسباحة بكأس السباحة عمومي في بطولة إفريقيا للناشئين والعمومي التي أقيمت بغانا خلال الفترة من 11 حتى 17 أكتوبر بعد أن حققت مصر 87 ميدالية متنوعة بواقع 24 ميدالية ذهبية و 37 ميدالية فضية و26 ميدالية برونزية.

وفاز السباح محمد سامي بكأس أفضل سباح عمومي، بينما فازت سارة السماني بكأس أفضل سباحة للناشئين.

وحققت مصر في اليوم الأخير للبطولة 14 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

بينما توجت البعثة بـ12 ميدالية متنوعة في اليوم الخامس بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.

وحصل المنتخب في اليوم الرابع على 13 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و5 برونزيات.

وفي اليوم الثالث توجت البعثة بـ16 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتين.

بينما في اليوم الثاني حققت البعثة 17 ميدالية متنوعة بواقع ذهبيتين و 9 فضيات و 6 برونزيات.

وحقق المنتخب في اليوم الأول 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.