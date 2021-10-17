حلبية: الحظ عاند المصري أمام الفريق الأوغندي بالكونفدرالية

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن المكان الطبيعي لنادي هو المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأضاف حلبية في تصريحات إعلامية: «المصري كان يستحق الفوز في لقاء أمس ضد سلطات الموارد الأوغندي، والحظ عاندنا في ركلة الجزاء».

وتابع: «سنستعد جيدا للقاء الإياب، والمشوار لايزال طويلا، لقد استطعنا أن نحجز مقعدا بالكونفدرالية رغم الأحداث التي مرت بها مسابقة الدوري بالموسم الماضي، والمصري يستحق هذه المكانة».

وكان الفريق البورسعيدي قد تعادل سلبيًا مع الفريق الأوغندي بدون أهداف، في مباراة شهدت أفضلية نسبية للفريق المصري لكن دون ترجمة ذلك لاهداف ومن ثم تحقيق الفوز ليتأجل الحسم لمباراة العودة.