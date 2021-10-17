محافظ الشرقية يتابع تسليم الكتب للتلاميذ بمدرسة الفتح في بلبيس

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، وصول وتسليم الكتب للتلاميذ بمدرسة الفتح الإبتدائية المشتركة بمدينة بلبيس، وطالبهم بمذاكرة دروسهم أولا بأول والاشتراك في الأنشطة المدرسية لصقل مهاراتهم واكتشاف الموهوبين منهم.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظ بمدينة بلبيس اليوم الأحد، تفقد خلالها عدد من المدارس ومستشفى بلبيس المركزي.

وبدأ محافظ الشرقية، جولته داخل المدرسة بتفقد الفصول المدرسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، موجها وكيل أول وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد أكشاك مخالفة أو باعة جائلين؛ وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب ولجميع العاملين بالعملية التعليمية.