 السعودية تشغل المطارات بكامل الطاقة الاستيعابية - بوابة الشروق
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السعودية تشغل المطارات بكامل الطاقة الاستيعابية

الطيران السعودي
الطيران السعودي
الرياض (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:58 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:58 م
أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية إنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل للطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداء من اليوم الأحد.

وبدأت السعودية اليوم تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ويشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة ، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

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