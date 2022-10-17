شركة ستيلانتيس تدرس وقف تصنيع السيارات في الصين بعد خروج جيب

تدرس شركة ستيلانتيس لصناعة السيارت وقف تصنيع السيارات في الصين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الحصة السوقية لصناع السيارات الغربيين أمام شركات السيارات الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارلوس تافاريس المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس قوله اليوم الاثنين إن المجموعة التي تنتج سيارات بيجو وستروين ربما تنفذ استراتيحية "الأصول الخفيفة" لتلك العلامات التجارية في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، استخدم تافاريس نفس العبارة لوصف قرار ستيلانتيس بخروج الشركة من مصنع جيب الوحيد في الصين.

وقال تافاريس للصحفيين في معرض باريس للسيارات "إذا مضينا قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية- وهي استراتيجيتنا الآن- فلن نحتاج إلى مصانع في الصين"، مضيفا أن الشركة يمكن أن تستورد سيارات مصنوعة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وتدرس ستيلانتيس الخروج من الصين حيث تكافح العديد من شركات السيارات الأجنبية للحفاظ على وضعها في السوق الصينية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبلها على المدى الطويل في الصين.

وأصبحت الأعمال التجارية أكثر صعوبة بالنسبة لشركات مثل ستيلانتيس وفولكس فاجن وجنرال موتورز حيث تطرح شركات صينية مثل "بي واي دي" وجيلي أتوموبيل مجموعة من الطرازات الكهربائية.