محافظ الوادي الجديد: مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022

أعن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية لعام ٢٠٢٢، خلال اجتماع وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، في المسابقة التي شاركت بها المدينة ممثلة لجمهورية مصر العربية.

وأعرب الزملوط عن خالص تقديره وامتنانه لجهود اللجنة المشرفة على إعداد الملف الخاص بمشاركة المدينة في المسابقة، برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ، وللجهود المبذولة على كافة المستويات، والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي، داعيًا الله أن يكلل المساعي لما فيه خير أهالي المحافظة، وحصد المزيد من المكتسبات والمراكز المُشرفة.