مفوض العشائر الفلسطينية: إسرائيل تستقبل بايدن بمجزرة شنيعة تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء

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ندد عاكف المصري القيادي الفلسطيني والمفوض العام للعشائر الفلسطينية بالمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة مجزرة مستشفى المعمداني البشعة والتي استشهد فيها مئات المواطنين.

وقال مفوض عام العشائر إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية على مسمع ومرأة من العالم وها هي دولة الكيان تستقبل رئيس أمريكا بايدن بمجزرة بشعة تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء.

ووجه المصري انتقادات حادة للمجتمع الدولي الذي يقف موقف الصامت إزاء الانتهاكات والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني.

وتساءل المصري أين هي حقوق الإنسان؟ تُسفك دماء الأطفال والنساء الحوامل في الأرض. يقتل الطبيب والمسعف والجريح وسيارات الإسعاف تدمر.. أين هم المتشدقون باسم حقوق الإنسان، أمام الإبادة الجماعية التي تحدث؟.

وأردف أن الجرائم التي ترتكبها عصابات الهجانة المسماة زورا وبهتانا جيش الاحتلال ليست بجديدة، لكن المستغرب أن تظل هذه الانتهاكات طوال 76 عاما أمام صمت دولي.

وختم مفوض عام العشائر بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء مهما بلغت حجم التضحيات وعظمتها وسيواصل نضاله من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.