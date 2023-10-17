أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة، فيما رد بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو المطلة، وفق شبكة روسيا اليوم.



وبحسب المعلومات، فإن حزب الله استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.



وذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم قصف هدف داخل مستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقصف تلة الحمامص مقابل المستوطنة المطلة.

بالفيديو | استهداف داخل مستعمرة "المطلة" مقابل بلدة ⁧ كفركلا #جنوب_لبنان⁩ واندلاع النيران بأحد الأهداف pic.twitter.com/7bMzXeLPKO — قناة المنار (@TVManar1) October 17, 2023



وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا، إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.



وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.



وشهدت الحدود مساء الاثنين، تصعيدا حيث أعلن حزب الله استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.



يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.