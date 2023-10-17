كندا: الغارة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني أمر غير مقبول

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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة بأنها أمر "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وقال ترودو للصحفيين إنه "من غير المقبول قصف مستشفى"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان التلفزيون الفلسطيني قد أفاد سقوط 500 شهيدا على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي العربي، الشهير بمستشفى المعمداني.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

بدروه، قال سلامة معروف، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان: "توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.. علماً بأن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسرياً بسبب الغارات".