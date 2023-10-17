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أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدربا للفريق، خلفا لـ عبد الحق بن شيخة.

وكان النادي الجزائري قد أعلن في وقت سابق، رحيل بن شيخة عن القيادة الفنية للفريق، دون الكشف عن السبب.

وكتب الحساب الرسمي لـ نادي اتحاد العاصمة على «فيسبوك»: «السيد كارلوس جاريدو مدربًا لإتحاد العاصمة..‏تمنياتنا بالتوفيق له، ننتظر معك مزيد من التتويجات بإذن الله».

يُذكر أن جاريدو تولى القيادة الفنية لفريق الأهلي في عام 2014، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.