 رسميا.. مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب اتحاد العاصمة الجزائري - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 4:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رسميا.. مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب اتحاد العاصمة الجزائري

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 3:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 3:07 ص

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدربا للفريق، خلفا لـ عبد الحق بن شيخة.

وكان النادي الجزائري قد أعلن في وقت سابق، رحيل بن شيخة عن القيادة الفنية للفريق، دون الكشف عن السبب.

وكتب الحساب الرسمي لـ نادي اتحاد العاصمة على «فيسبوك»: «السيد كارلوس جاريدو مدربًا لإتحاد العاصمة..‏تمنياتنا بالتوفيق له، ننتظر معك مزيد من التتويجات بإذن الله».

يُذكر أن جاريدو تولى القيادة الفنية لفريق الأهلي في عام 2014، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك