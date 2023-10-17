شباب ورياضة الجيزة تتابع أداء الهيئات الشبابية بالمحافظة

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، متابعة الهيئات الشبابية من خلال لجنة المتابعة المحلية، عن طريق رصد سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب، وأيضا متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت المديرية، أن الدور الأساسي للجنة المتابعة هو رصد أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي، وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافي السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.