اليابان تقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين في قطاع غزة، من أجل التعامل مع الأزمة الإنسانية في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كاميكاوا القول في مؤتمر صحفي، إن اليابان وإيران تعدان لإجراء مباحثات هاتفية بينها وبين نظيرها الإيراني في وقت لاحق من اليوم، ضمن الجهود الرامية للمساعدة في خفض التوترات في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.



وكانت وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت وصول طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى جيبوتي، أمس الاثنين، استعدادا لإجلاء محتمل للرعايا اليابانيين من إسرائيل وسط تصاعد العنف الدائر مع حركة حماس.

وستبقى الطائرة من طراز سي-2، وهي إحدى ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تم إرسالها إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، على أهبة الاستعداد في قاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وغادرت طائرة، استأجرتها الحكومة اليابانية تقل ثمانية مواطنين يابانيين يريدون مغادرة إسرائيل، من مطار قرب تل أبيب ووصلت إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، السبت الماضي.