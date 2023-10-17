تلقى منتخب تونس هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0 أمام منتخب اليابان، في اللقاء الذي أقيم وديًا خلال المعسكر الدولي الجاري.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي دون أهداف حتى الدقيقة 43 التي سجل فيها كيكو فوروهاشي الهدف الأول، في حين ضاعف جونيا إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وكان منتخب تونس قد تلقى هزيمة ودية أمام منتخب كوريا بنتيجة 4-0، في مباراة شهدت مشاركة علي معلول، الظهير الأيسر، كبديل في اللقاء.

في حين غاب معلول عن مباراة اليوم حيث اكتفى المدرب جلال القادري، باستمراره على مقاعد البدلاء دون الدفع به.

ويستعد معلول للمشاركة مع الأهلي بعد هذه المباراة في بطولة الدوري الأفريقي، حيث يلتقي الفريق الأحمر مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل.