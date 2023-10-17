إصابات نتيجة قصف إسرائيلي ليلي على جنوب لبنان

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أفاد تقرير لبناني، اليوم الثلاثاء، بسقوط جرحى نتيجة قصف إسرائيلي الليلة الماضية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلة ساخنة واستمر القصف المعادي حتى بعيد منتصف الليل ما أدى إلى وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر عملت فرق إسعاف الرسالة للإسعاف الصحي والدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور" .

ووفق الوكالة، "غطت القنابل المضيئة سماء المنطقة حتى رأس الناقورة"، مشيرا إلى أن "العدو استعمل القنابل الفسفورية واستهدف مدنيين".