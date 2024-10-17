المصري يخسر أمام الجمعية المنصورية بثنائية وديا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أمام نظيره الجمعية الرياضية المنصورية المغربي بهدف لهدفين، في المباراة الودية التى أقيمت اليوم الخميس، على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية؛ وذلك في ثاني مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بالمملكة المغربية؛ استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد .

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجمعية المنصورية بهدفين دون رد، أحرزهما في الدقيقتين 21 ، 35.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمود حمادة هدف تقليص الفارق للفريق البورسعيدي في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء الودي بفوز المنصورية.

وجاء تشكيل المصري في المباراة كما يلي:

محمود جاد لحراسة المرمي، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي، خالد الغندور، يوسف الجوهري، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.