قاض فيدرالي أمريكي يلغي برنامجا لشطب ناخبين

أوقف قاضٍ فيدرالي اليوم الأربعاء برنامجا جعل آلاف الناخبين القانونيين في ألاباما غير نشطين، واستعاد حالة التسجيل النشط للمواطنين الذين ولدوا في أمريكا والمجنسين قبل انتخابات نوفمبر (الناخب غير النشط هو الذي ليس لديه عنوان يمكن التحقق منه ومراسلته عليه).

وأصدرت انا ماناسكو ، القاضية بمحكمة مقاطعة برمنجهام حكما لصالح وزارة العدل وجماعات الحقوق المدنية، وأصدرت أمرا قضائيا أوليا ضد برنامج تطهير سجلات الناخبين الذي أطلقه السكرتير الجمهوري للولاية ويس ألين في أغسطس. كان المسؤول الأعلى لشؤون الانتخابات في الولاية قد روج في الأصل للبرنامج كوسيلة لبدء "عملية" شطب "غير المواطنين المسجلين للتصويت في ألاباما".

ورفعت وزارة العدل وائتلاف من جماعات الهجرة وحقوق التصويت دعوى قضائية ضد ألين، دافعين بالقول في المحكمة إن البرنامج خالف قانونا فيدراليا يحظر الشطب المنهجي للأسماء من قوائم الناخبين قبل 90 يوما من الانتخابات الفيدرالية.