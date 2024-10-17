أوكرانيا تتوقع تسلم طائرات إف -16 من النرويج قريبا

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ،عقب اجتماع ثنائي مع نظيره النرويجي بيورن أريلد جرام في مقر حلف شمال الأطلسي(ناتو) في بروكسل، إن بلاده تتوقع أن تقوم النرويج بتسليم ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لها في المستقبل القريب.

وأشار عميروف أيضا إلى أن النرويج قد تدعم على نحو مباشر الشركات الأوكرانية لتصنيع الأسلحة بطريقة مشابهة لما قامت به الدنمارك.

وتعهدت هولندا والدنمارك والنرويج وبلجيكا بشكل جماعي بتزويد أوكرانيا بأكثر من 60 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طر از إف – 16 ، وقامت بتدريب طيارين وأفراد خدمات أرضية من أوكرانيا.

وتنتشر بالفعل الطائرات الأولى من هولندا في أوكرانيا ،ويتم استخدامها بشكل أساسي لتكملة منظومة الدفاع الجوي.

ووفقا لبيانات صدرت في شهر يوليو، فإن الحكومة في أوسلو بصدد تزويد أوكرانيا بست طائرات، ومن المتوقع أن يبدأ نقلها العام الجاري .