إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة باغتيال يحيى السنوار

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، إن تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة، باغتيال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

جاء ذلك في تدوينة للإذاعة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

גורם דיפלומטי לגלצ: ישראל עידכנה את עמיתיה באזור כי סינוואר אינו בין החיים@JackyHugi pic.twitter.com/qWQ6qD941d — גלצ (@GLZRadio) October 17, 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني قوله، إن «التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار».

وأشارت الهيئة إلى أن «إسرائيل سيسهل عليها مطابقة الحمض النووي للسنوار بحمض الجثة المشتبه فيها، لأنه كان معتقلًا في السابق لدى تل أبيب»، وذلك حسبما أفادته قناة «سكاي نيوز عربية».

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يحقق بالتعاون مع الشاباك، في احتمالية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، خلال نشاط للجيش في غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، اغتيال 3 عناصر تابعين لحركة حماس، لم يتم التأكد من هويتهم حتى الآن.