إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 24 بالشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 12حالة تعدي بمساحة 434 متر مباني و7 حالات تعدي بمساحة 36 فدانا و20 قيراطا على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.