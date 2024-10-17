مصطفى بكري يطالب بترشيد استهلاك السلع الاستفزازية: أقف إجلالا واحتراما لكامل الوزير

أشاد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، بافتتاح محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، واصفا إياها بـ «التحفة المعمارية»، مؤكدا أنها «إنجازا حضاريا وهدية من الرئيس السيسي لأهل الصعيد»، الذين ظلوا مهملين وتحملوا البطالة والفقر ونقص التنمية على مدى عقود طويلة.

وأعرب خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن تقديره لجهود الفريق كامل الوزير، قائلا: «أقف إجلالا واحتراما للسيد كامل الوزير، هذا الرجل الذي يعمل ليل نهار ولا يتوقف، ويبدع في عمله، وحاسم في أدائه، ويواجه كل المشاكل بكل قوة وحسم».

كما اعتبره «نموذجا حيًا لما نحتاجه اليوم على صعيد مواجهة مشاكلنا المزمنة»، قائلا: «المهندس كامل الوزير بيذهب إلى مكتبه 8 الصبح ويرجع بيته 12 ليلا، مشكلتنا الحقيقية في الروتين، وجمهورية صغار الموظفين اللي بيطفشوا أي حد».

وأعرب عن استيائه من بلوغ قيمة واردات بعض السلع الكمالية مثل الجبن إلى 1.2 مليار دولار، في ظل قدرتنا على تصنيعها محليا، مستشهدا بتجربة دول مثل المغرب في صناعة السيارات.

واختتم قائلا: «نستورد بـ 25 مليار دولار سيارات! و1.2 مليار دولار جبن، وورق فويل بـ 500 مليون، فعلا سلع استفزازية، خاصة أننا نقدر نصنع سيارة مثل المغرب وبلدان كثيرة، ونقلل حجم الاستيراد، ليه نشتري بـ 1.250 مليار جنيه جبن وإحنا نقدر نصنعها؟ وقس على ذلك السلع الاستفزازية التي تثير أزمات ومشاكل في الدولار، نحتاج أن نبدأ في ترشيد استهلاكنا واستيرادنا للكثير من السلع الاستفزازية».