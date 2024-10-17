تحويل 7 حالات من قافلة حياة كريمة إلى المستشفيات بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومين في قرية أبو راشد، التابعة لمركز كفر سعد.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية بـ8 تخصصات، وتردد عليها 1177 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل 7 حالات إلى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارين علاج على نفقة الدولة.

كما تم فحص 27 حالة بالأشعة، و43 حالة أخرى بالسونار، كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ116حالة، وفحص 23 حالة بالأشعة، و17 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء 365 تحليلًا بمعمل الدم، و35 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 106 مواطنين.

وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.