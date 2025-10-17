البحيرة: رقابة ميدانية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بعد رفع أسعار الوقود



شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر بمواقف السيارات ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقرارات وعدم استغلال المواطنين.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة البترول عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي تم اعتمادها اليوم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تتعلق بخطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

وأوضحت عازر في بيان صحفي أن الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، نفذ جولات ميدانية بمراكز إيتاي البارود وكوم حمادة، بدر، وادي النطرون، أبو المطامير، وحوش عيسى، تفقد خلالها مواقف السيارات وعددًا من محطات الوقود، بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية.

وتابعت الجولات مدى انتظام سير العمل بالمواقف، والتزام سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس بالتعريفة الجديدة، مع التأكد من وضع ملصقات واضحة على السيارات توضح التعريفة، فضلًا عن تعليق لوحات وبانرات إرشادية في أماكن بارزة تتضمن أرقام الشكاوى والخطوط الساخنة لتلقي استفسارات المواطنين.

كما شملت الجولات المرور على عدد من محطات تمويل الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومراجعة الأسعار المعلنة، وضمان استمرار العمل دون عوائق، مع رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام التام بالقرارات الصادرة.