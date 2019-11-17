الجامعة العربية ترحب باتفاق تطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه لتطبيع العلاقات بين جمهوريتي الصومال الفيدرالية وكينيا ؛ وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي الدولتين في نيروبي يوم 14 نوفمبر الجاري.

وأثنت الأمانة العامة للجامعة على الدور القيادي الذي قام به الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ونظيره الكيني أوهورو كينياتا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق والخطوات المتبادلة التي سيتم تنفيذها بين الدولتين الجارتين.

وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن ثقته في أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في دفع عجلة التعاون وعلاقات التكامل بين الدولتين وكذا تثبيت دعائم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي ككل.