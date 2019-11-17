اليوم 7 مباريات ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات يورو 2020

البرتغال تسعى لحسم تأهلها فى ضيافة لوكسمبورج.. وصربيا تتمسك بالأمل الوحيد أمام أوكرانيا

إنجلترا تواجه كوسوفو.. التشيك مع بلغاريا.. ألبانيا تستضيف فرنسا.. تركيا فى ضيافة أندورا.. وأيسلندا تلتقى مولدوفيا



تنطلق اليوم منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بسبع مباريات قوية، سيكون أهمها مواجهة المنتخب البرتغالى أمام مضيفه لوكسمبرج فى الرابعة عصرًا على ملعب خوسى بارثيل، ولحساب المجموعة ذاتها وفى نفس التوقيت، تستضيف صربيا منتخب أوكرانيا.



وتقام مباراتان فى السابعة مساءً حيث تلتقى إنجلترا مع كوسوفو على ملعب فاديل فوكرى ستاديوم، فيما تحل التشيك ضيفة على بلغاريا على ملعب فاسيل ليفسكى ستاديوم. بينما تقام 3 مباريات فى العاشرة إلا الربع مساءً، حيث تستضيف ألبانيا منتخب فرنسا على ملعب استاد كمال ستافا، وتلتقى تركيا مع مضيفتها أندورا فى الملعب الوطنى، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة مولدوفيا وأيسلندا على ملعب زيمبرو.



ففى أهم مباريات اليوم، يحل المنتخب البرتغالى، صاحب المركز الثانى برصيد 14 نقطة ضيفا على لوكسمبورج، صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فى ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية.



ويحتاج رفاق رونالدو إلى الفوز بأى نتيجة فى هذه المباراة ليضمن التأهل إلى النهائيات دون النظر لنتيجة المباراة بين منتخبى صربيا صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة وأوكرانيا والتى تقام فى نفس التوقيت.



ومن المؤكد أن المشاركة فى يورو 2020 تحظى بأهمية بالغة لرونالدو لاسيما وأنها قد تصبح البطولة الكبيرة الأخيرة له مع الفريق حيث سيحتفل اللاعب فى فبراير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.



فيما لن تشهد باقى مباريات اليوم أى تأهل مباشر للتصفيات حيث حسم منتخبا إنجلترا والتشيك تأهلهما لنهائيات البطولة عن المجموعة الأولى، كما حسم منتخب كوسوفو المركز الثالث ليخوض الملحق، وفى المجموعة الثامنة كذلك ضمن منتخبا فرنسا وتركيا بطاقتى العبور المباشر للبطولة فيما تلعب أيسلندا على بطاقة التأهل للملحق.