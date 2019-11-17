 الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين شمالي البلاد - بوابة الشروق
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الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين شمالي البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:35 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:35 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الأحد/ عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد الصيادة، بلدية عمورة، ولاية الجلفة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، مخبأ للإرهابيين يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع وستة كيلو جرامات من المواد المتفجرة ومنظار ميدان، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وملابس وأغراض مختلفة".

وأضافت في بيانها، أن حرس الحدود وحرس السواحل بكل من تلمسان (شمال غرب)، والقالة (شمال شرق) ضبطوا 80.5 كيلو جرام من المخدرات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 14347 قرصا مهلوسا، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من بشار (جنوب 3غرب) وقسنطينة (شمال شرق).

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