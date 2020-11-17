اجتماع افتراضي لدول أوبك وشركائها لبحث تداعيات جائحة كورونا على استقرار السوق النفطية

انطلقت -اليوم الثلاثاء- افتراضيا أعمال اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها من خارج المنظمة في الاجتماع الدوري ال24 لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج وتقييم وضع سوق النفط في ضوء أزمة جائحة كورونا.

وافتتح أعمال اللجنة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيس اللجنة والرئيس المشارك الكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا وعبد المجيد عطار وزير الطاقة الجزائري والرئيس الدوري لمنظمة أوبك ومحمد باركيندو الأمين العام لأوبك.

وقالت مصادر في منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بدأ بتهنئة ألكسندر نوفاك على تولى منصبه الجديد كنائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ومسئول التعاون مع منظمة أوبك.

ولفتت المصادر إلى إشادة الوزراء بأنباء اللقاح الجديد الذي يبدأ طرحه على نطاق واسع في العام المقبل، معتبرة أن هذه الأنباء تدعو إلى التفاؤل وتبشر بتعافي الاقتصاد العالمي وبقدرة الطلب العالمي على النفط الخام والوقود على تجاوز المحنة الراهنة.

يُذكر أنه سبق الاجتماع لقاء للخبراء الفنيين في تحالف "أوبك +" استعرض مستوى الامتثال لحصص خفض الإنتاج وسلط الضوء على استمرار التنسيق والشراكة بين دول أوبك وخارجها.