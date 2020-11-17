محافظ البحيرة: إقامة 6 مشروعات استثمارية بمليار و127 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسته على إقامة 6 مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنيه، والتي توفر 529 فرصة عمل بينها محطة فرز وتجميد حاصلات زراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 12600 م2، بتكلفة 843 مليون جنيه، توفر 100 فرصة عمل ومشروع طاقة شمسية لانتاج الكهرباء على مساحة 85395 م2 بناحية وادى النطرون بتكلفة 219 مليون جنيه ويوفر 240 فرصة عمل.



كما يتم إنشاء محطة تموين سيارات و5 محلات لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومصنع مجمدات خضروات وفاكهة على مساحة 2500 م2، بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 50 مليون جنيه، توفر 100 فرصة عمل.

واكد محافظ البحيرة، تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون 70% على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة.



وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها.



جاء الاجتماع بحضور دكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ومهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة.