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البرلمان العربي يدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في القدس المحتلة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 12:30 م

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار سلطة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن مشروع إنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن هذا القرار المُدان والخطير يأتي في سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إعلان رفضهم وإدانتهم لهذا المشروع الخطير والقيام بدورهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على مواصلة البرلمان العربي لجهوده في نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في جميع المحافل الإقليمية والدولية حتى ينال كافة حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.


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