هيئة روسية: احتمال وجود سلالة جديدة من كورونا بسيبيريا

كشفت هيئة رسمية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن احتمال وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في سيبيريا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".



وقالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا:" نرى تغيرات معينة في البروتين (الفيروسي)".



وأضافت بوبوفا "تجعلنا هذه البدائل التي تم تحديدها في سيبيريا نفترض أن هذه المنطقة تشهد البديل الخاص بها ( من الفيروس) مع بعض التحورات".



يشار إلى أن روسيا سجلت خامس أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العالم، بواقع أكثر من 1.9 مليون إصابة، وشهدت البلاد زيادة كبيرة في حالات العدوى خلال الأشهر الأخيرة.



وبدأ أمس الاثنين إغلاق لمدة أسبوعين في منطقة "بورياتيا" بسيبيريا في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وحذر مسؤول إقليمي بارز من أن المستشفيات هناك ممتلئة عن آخرها.