طالب مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء، بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يبين الحقوق والالتزامات خاصة بعد وصول حالات الطلاق إلى 315 حالة يوميا.



وقال المجلس الذي عقد جلسته العادية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الكتيب يتضمن بياناً بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها".



وكشفت وزارة العدل السعودية الشهر الماضي ، أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا في المملكة تتراوح ما بين 345 و819 عقدا، فيما قدرت حالات الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة ما بين 195 و315 حالة يوميا .